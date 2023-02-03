Крым стал террористически опасным бессрочно

3 фев. 19:10

С 5 февраля в ряде муниципальных образований и приграничных районов Крыма вводится бессрочный высокий уровень террористической опасности, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

С целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Крыма и его граждан в ряде муниципальных образований и на объектах республики высокий, "желтый" уровень террористической опасности будет действовать с 20:00 5 февраля 2023 года и до принятия решения о его отмене, написал в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

"С целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан в ряде муниципальных образований и на объектах республики высокий (желтый) уровень террористической опасности будет действовать с 20:00 5 февраля 2023 года и до принятия решения о его отмене", - написал Аксенов.

Режим будет касаться городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, а также Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов, также он будет введен на объектах Минтранса, МинЖКХ, Минздрава, Минэнерго, Минпрома Крыма, а также Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации, отметил Аксенов, добавив, что также будет усилен досмотр автомобилей на административных границах Крыма.

Глава Крыма также отметил, что ситуация в регионе сейчас полностью контролируется, а силовики и правоохранители успешно обеспечивают безопасность жителей Крыма и его гостей.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что компания "Гранд Сервис Экспресс", осуществляющая железнодорожные перевозки в Крым, в полном объеме возобновила продажу билетов на поезд №165/166, связывающий Москву и Симферополь.