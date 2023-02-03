Грузинский министр готов быть допрошенным на суде с Саакашвили

3 фев. 18:52

В ответ на провокацию адвоката Рати Брегадзе заявил, что будет действовать так, как решит судья.

Глава грузинского Минюста Рати Брегадзе готов подвергнуться допросу как свидетель на суде по делу о возможном освобождении экс-президента Михаила Саакашвили.

Адвокат заключенного Шалва Хачапуридзе накануне сообщил о намерении вызвать министра в суд из-за его заявления о том, что Саакашвили отказывается от еды.

Брегадзе подчеркнул, что если судья решит, что его допрос необходим, то он придет на заседание.

Он также упрекнул адвоката в плохом чувстве юмора и призвал его использовать более вежливые формулировки.

Что сказал министр

День назад Брегадзе сообщил об отказе Саакашвили от калорийной пищи и медицинских назначений, в том числе необходимого ему внутривенного питания.

Министр подчеркнул, что осужденный занимается членовредительством, которое поощряется его сторонниками.

Что ответил адвокат

Хачапуридзе уверен, что слова Брегадзе препятствуют правосудию.

Юрист подчеркнул, что обвинения, высказанные Брегадзе, направлены на ухудшение состояния Саакашвили, вплоть до смерти.

Как сообщал "Вестник Кавказа", после победы на выборах председателя "Единого национального движения" Левана Хабеишвили Саакашвили заявил, что уходит из политики, так как доверяет новому главе партии.