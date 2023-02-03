Сады грецкого ореха возрождают в Ингушетии

3 фев. 18:26

Кроме садов, в республике построят и завод, где будут перерабатывать выращенное сырье.

Выращивание грецкого ореха будут возрождать в Ингушетии, подробности рассказали в руководстве республики.

Как передает "Интерфакс", почти 150 местных бизнесменов получат в аренду пустующие ореховые сады, общей площадью 550 га, которые сейчас проходят по документам как лесной фонд.

В каком состоянии находятся сады?

Глава республики обратил внимание на хорошее состояния почвы под садами. Махмуд-Али Калиматов уточнил, что за время, пока ими не занимались, земля "отдохнула", ее плодородность повысилась.

Отмечается также, что в садах осталось еще много старых, но хороших деревьев, относящихся к урожайным сортам.

Где будут перерабатывать орехи?

Параллельно с возрождением садов будет строиться первый в Ингушетии завод, на котором будет происходить переработка будущего ореха. Проект ингушская компания под названием "Ореховый сад" должна реализовать к 2025 году.

Кроме готовых к употреблению орехов, предприятие будет выпускать и масло, а в перспективе и чурчхелу.

Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", ранее ученые включили грецкий орех в число десяти продуктов, которые необходимы для продления молодости.