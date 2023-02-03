Военно-Грузинская дорога заработала для всех

3 фев. 18:24

Нормализация погодных условий позволила транспортным службам открыть движение по Военно-Грузинской дороге, приостановленное накануне.

Транспортные ведомства России и Грузии разрешили движение по Военно-Грузинской дороги для любого транспорта, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Северной Осетии.

Дорога открылась сегодня в обоих направлениях с 18:00 мск, она была полностью перекрыта накануне из-за непогоды, бушевавшей на территории Грузии. Легковые машины по ней поехали раньше - с 12:40 мск, передает "Интерфакс".

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", до этого движение большегрузов на участке Военно-Грузинской дороги в Северной Осетии из-за непогоды перекрывалось 11 января.