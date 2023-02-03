Армянские банки получают мегаприбыль, но экономика страдает

3 фев. 20:30

Банковский сектор Армении переживает подъем благодаря притоку российского капитала из-за украинского кризиса, но в экономику Армении попадает лишь мизерная часть.

В прошлом году армянские коммерческие банки зафиксировали рекордную прибыль, причем банковский сектор довольно неплохо заработал на ситуации на Украине, пишет Eurasianet. Перебравшиеся в прошлом году в Армению граждане России начали активно пользоваться услугами армянских банков, получая денежные переводы из дома. Согласно данным Центрального банка, объем переводов из России в Армению вырос до $3,5 млрд в 2022 году по сравнению с $865 млн, зафиксированными в 2021 году. Причем из России в Армению идет 70% переводов. Второе место по переводам заняли США с суммой в $670 млн.

Банковская система на подъеме

Такой приток наличности позволил банкам увеличить объем иностранных инвестиций. По данным консалтинговой компании Modex, в период с января по сентябрь иностранные инвестиции в банковский сектор Армении подскочили с чуть менее $1 млрд до $2,58 млрд. Между тем, общий объем депозитов и других средств на счетах клиентов армянских банков вырос на $980 млн за первые три квартала 2022 года, согласно данным Modex, специалисты которой подсчитали, что чистая прибыль банков в 2022 году утроилась по сравнением с 2021 годом. Одной из причин такого роста стало то, что довольно большое число россиян переносят свой бизнес и капитал в Армению. По словам представителя Миграционной службы, в 2022 году в Армению переехало около 65 тысяч граждан России.

Проблемы финансового сектора

В то время как банковская система страны находится на подъеме, причем правительство ожидает, что проблемы финансового сектора остаются в тени. Например, объем кредитования экономики Армении (объем кредитов, предоставленных банками гражданам и предприятиям Армении), достигший $11,8 млрд в 2022 году, увеличился всего на 4,5% в годовом исчислении. Гендиректор информагентства "Арминфо" Эммануил Мкртчян называет несколько причин застоя в кредитовании.

Повышение процентных ставок в надежде сдержать инфляцию.

Низкая деловая активность в реальном секторе экономики, в результате чего сокращаются объемы кредитования этого сектора.

В прошлом году банки уже получили такую мегаприбыль, что им вовсе не хочется придумывать или находить ликвидные инвестиционные проекты в Армении, потому что обычно это связано со многими рисками и затратами.

Бизнес воздерживается от инвестиций

В ЦБ Армении отвергают идею о том, что шаги по повышению ставки рефинансирования с 4,25% до 10,75%, предпринимаемые с конца 2020 года, замедлили темпы кредитования, утверждая, что предприятия держатся за наличные по другим причинам. "Прирост вкладов юридических лиц в банках за год составил более чем 44%. Средства у бизнеса есть, просто предприниматели решили не вкладывать их, а наращивать свои вклады в банках", - заявил председатель ЦБ Мартин Галстян. Однако он не учел возможность того, что высокие процентные ставки могут мотивировать предприятия к хранению денежных средств в виде депозитов вместо того, чтобы инвестировать.

С точки зрения ЦБ, два тесно связанных риска подталкивают бизнес к воздержанию от инвестиций. Во-первых, это неуверенность в завтрашнем дне, поскольку горизонт планирования сильно сужается из-за опасений по поводу спада в мировой экономике и нестабильности на границах Армении. Во-вторых, понимание того, что нынешняя ситуация предлагает исключительные возможности для накопления капитала, что не продлится долго. Таким образом, предприятия заинтересованы в создании финансовых резервов вместо того, чтобы вкладывать эти средства в рискованные проекты.

Как ранее отмечал "Вестник Кавказа", Армения могла бы реально увеличить свой экономический потенциал за счет участия в многосторонних проектах на Южном Кавказе, среди которых и проект Срединного коридора. Этот Транскаспийский международный транспортный маршрут входит в число трех торговых коридоров между Китаем и Европой.