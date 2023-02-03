Кабулов: новые сроки визита Абдоллахияна в Москву прорабатываются

3 фев. 17:55

В Москве сообщили, что новая дата перенесенного визита главы МИД Ирана пока не согласована.

День, когда глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян посетит Россию, пока не установлен, сообщил глава второго департамента Азии российского ведомства Замир Кабулов.

Он напомнил, что визит иранского дипломата не отменяли, он всего лишь был сдвинут.

Соответственно, указал Кабулов, приезд иранского дипломата ожидается, конкретные сроки прорабатываются - Москва пока не получила ответ от Тегерана.

Когда Абдоллахиян должен был приехать в Москву?

Как сообщал "Вестник Кавказа", о переносе визита, который должен был состояться 17 января, стало известно накануне этой даты. 30 января замглавы в МИД рассказали, что российская сторона работает над определением сроков, рассматриваются различные варианты.