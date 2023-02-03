Стало известно содержание нового пакета антироссийских санкций Европы

3 фев. 17:47

ЕС с десятым пакетом санкций введет для России ограничения на 10 млрд евро.

ЕС вместе с новым, десятым пакетом санкций введет для России ограничения на 10 млрд евро, сообщила сегодня в Киеве глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Это будет очередной масштабный проект стран Евросоюза, его объем составит €10 млрд, пообещала фон дер Ляйен, передает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы ЕК.

"Десятый пакет санкций в пути, он будет объемом в. Это будет снова масштабный пакет", - сказала она.

Десятый пакет санкций Евросоюза уже в пути, Брюссель планирует ввести его к 24 февраля, добавила глава Еврокомиссии.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", страны-члены ЕС готовят к введению 10-й пакет антироссийских санкций в твердой уверенности, что ныне действующие против страны санкции "подрывают экономику России".