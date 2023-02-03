В горах Сочи начинается долгожданный снегопад

Кубанские синоптики объявили штормовое предупреждение: причиной тому – сильный снегопад, который пройдет в горах Сочи в ближайшие сутки, он уже начался.
Ожидается, что пик снежной стихии придется на ближайшую ночь, а наиболее интенсивно снег будет идти сегодня с 19 часов до середины завтрашнего дня, в этот период и будет действовать штормовое предупреждение, говорится в прогнозе Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Автомобилистам уже запретили въезд в горный кластер на летней резине, жителей и гостей курортного города попросили пересесть на общественный транспорт, а городские коммунальщики перешли на круглосуточное дежурство, подготовив технику для уборки дорог.
Начинающийся снегопад больше всего порадует лыжников, которые вот уже долгое время не могут воспользоваться всеми трассами горных курортов из-за отсутствия снежного покрова. Как раньше писал "Вестник Кавказа", в конце января в Сочи тоже прошел снегопад, однако толщина снежного покрова оказалась настолько небольшой, что не позволила открыть для отдыхающих все горнолыжные трассы.