В горах Сочи начинается долгожданный снегопад

3 фев. 17:28

Похоже, в ближайшие дни туристы в Сочи все же увидят снег и смогут в полной мере насладиться катанием на лыжах: в регионе начинается снегопад, объявлено штормовое предупреждение.

Кубанские синоптики объявили штормовое предупреждение: причиной тому – сильный снегопад, который пройдет в горах Сочи в ближайшие сутки, он уже начался.

Ожидается, что пик снежной стихии придется на ближайшую ночь, а наиболее интенсивно снег будет идти сегодня с 19 часов до середины завтрашнего дня, в этот период и будет действовать штормовое предупреждение, говорится в прогнозе Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Автомобилистам уже запретили въезд в горный кластер на летней резине, жителей и гостей курортного города попросили пересесть на общественный транспорт, а городские коммунальщики перешли на круглосуточное дежурство, подготовив технику для уборки дорог.

Начинающийся снегопад больше всего порадует лыжников, которые вот уже долгое время не могут воспользоваться всеми трассами горных курортов из-за отсутствия снежного покрова. Как раньше писал "Вестник Кавказа", в конце января в Сочи тоже прошел снегопад, однако толщина снежного покрова оказалась настолько небольшой, что не позволила открыть для отдыхающих все горнолыжные трассы.