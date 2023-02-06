Дипакадемия проведет День открытых дверей в феврале

6 фев. 10:00

Накануне дня дипломатического работника, который ежегодно отмечается 10 февраля, «Вестник Кавказа» посетил Дипломатическую академию МИД РФ, чтобы узнать о подготовке учебного заведения ко дню открытых дверей, который состоится уже совсем скоро.

В академии можно поступить на бакалавриат, магистратуру и аспирантуру. Принимают учеников на конкурсной основе. На бакалавриат зачисляют по результатам ЕГЭ, а чтобы стать магистрантом или аспирантом необходимо успешно сдать вступительные экзамены. Желающих поступить много. Однако в 2023 году министерство и правительство выделило Дипакадемии рекордное количество бюджетных мест.