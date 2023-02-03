Возвращение домой жителей Забуха, Суса, городов Шуша, Лачин и Зангилан состоится уже в этом году

3 фев. 17:31

Глава Госкомитета рассказал, когда жители сел Забух и Сус, а также городов Шуша, Лачин и Зангилан смогут возвратиться домой.

Жители сел Забух и Сус, а также городов Шуша, Лачин и Зангилан, смогут возвратиться домой в 2023 году, рассказал председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана Ровшан Рзаев.

Он подчеркнул, что ведомству предстоит выполнить важные задачи, связанные с мерами, о которых идет речь в "I государственной программе по Большому Возвращению на освобожденные от оккупации территории АР".

Чтобы задачи были выполнены вовремя и в полном объеме, чиновники мобилизовали все имеющиеся возможности, обратил внимание глава Госкомитета.

Он напомнил, что, в соответствии с поручением президента, возвращение в родные края жителей Забуха и Суса, городов Шуша, Лачин и Зангилан должно произойти в текущем году.

Как сообщал "Вестник Кавказа", ранее власти Азербайджана рассказали о целях, которые преследует Госпрограмма "Большого возвращения".