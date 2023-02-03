Гия Саралидзе: Турция будет сопротивляться внешним атакам 

3 фев. 17:14

Гия Саралидзе в передаче "Кто против?" обратил внимание на решимость Турции бороться с западными попытками взорвать внутреннюю ситуацию в республике.

Телерадиоведущий Гия Саралидзе во время авторской передачи Дмитрия Куликова "Кто против?" на канале "Россия 1" высоко оценил стремление Турции проводить независимую политику и в том числе сопротивляться попыткам извне раскачать внутреннюю ситуацию.

Прежде всего он напомнил о том, как сегодня днем глава МВД Турции Сулейман Сойлу раскритиковал деятельность американского посла Джеффа Флейка. "Не могу не обратить внимание на замечательные слова главы МВД Турции Сулеймана Сойлу, который не первый раз уже высказывается в адрес американцев (особенно он американцев любит): обращаясь к послу США в Турции, он сказал буквально следующее: "Я четко знаю, что именно вы делаете, какие шаги предпринимаете, как вы хотите спутать Турцию. Уберите грязные руки и свои ухмыляющиеся лица в масках от Турции"", - процитировал Гия Саралидзе.

Напомним, сегодняшний инцидент с послом США, а также послами европейских государств был связан с тем, что ряд стран закрыли на этой неделе свои консульства в Стамбуле, ссылаясь на резко выросшие террористические угрозы. Критике действия западных дипломатов подверг также глава МИД Мевлют Чавушоглу.

"Вот так это звучит красиво, по-восточному. На самом деле, и эти слова Сулеймана Сойлу, и то, что говорил Эрдоган о действиях Запада, свидетельствует, что Турция абсолютно четко в лице тех, кто ею сейчас руководит, понимает, что хотят с ней сделать и что ее ждет при разных раскладах – в случае победы Эрдогана, в случае, если ситуация будет запутанная, и так далее", - подчеркнул телерадиоведущий.

В связи с этим Гия Саралидзе обратил внимание на то, как открыто Анкара говорит о намерении не допустить внешние атаки на свое государство. "Турецкие власти абсолютно четко отдают себе отчет, а самое главное, на мой взгляд, в том, что они ясно провозглашают, что будут этому сопротивляться", - заключил он.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рекомендовал Швеции забыть о вступлении в НАТО.