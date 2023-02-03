Глава МАГАТЭ приедет в Россию

3 фев. 16:43

В МИД РФ сообщили о подготовке визита Рафаэля Гросси в страну.

Москва прорабатывает возможный визит гендиректора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси в Россию.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент информации и печати российского МИД, над приездом Гросси ведется работа, при этом в ведомстве не стали приводить подробности.

Ранее, как сообщал "Вестник Кавказа", Дмитрий Песков заявил об отсутствии у Владимира Путина контактов с Гросси. При этом, по его словам, диалог с гендиректором МАГАТЭ продолжают контактировать дипломаты и Росатом.