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«Канатку» с туристами заклинило в Баянауле

«Канатку» с туристами заклинило в Баянауле
Поломка произошла на канатной дороге в Баянауле. Находящиеся в кабинках люди пробыли в воздухе около двух часов.

В пресс-службе ДЧС Павлодарской области проинформировали о том, что на канатной дороге горнолыжного курорта в Баянауле произошло: ЧП шестеро туристов два часа пробыли в воздухе из-за заклинившей канатной дороги.

Прибывшие на место спасатели помогли туристам спуститься на землю и отвели их в безопасное место. Медпомощь никому не понадобилась.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что безответственный организатор восхождения на Эльбрус пойдет под суд в Кабардино-Балкарии.

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