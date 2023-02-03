«Канатку» с туристами заклинило в Баянауле

3 фев. 16:30

Поломка произошла на канатной дороге в Баянауле. Находящиеся в кабинках люди пробыли в воздухе около двух часов.

В пресс-службе ДЧС Павлодарской области проинформировали о том, что на канатной дороге горнолыжного курорта в Баянауле произошло: ЧП шестеро туристов два часа пробыли в воздухе из-за заклинившей канатной дороги.

Прибывшие на место спасатели помогли туристам спуститься на землю и отвели их в безопасное место. Медпомощь никому не понадобилась.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что безответственный организатор восхождения на Эльбрус пойдет под суд в Кабардино-Балкарии.