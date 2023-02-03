"Карабах" ищет вратаря

Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" проявляет интерес к вратарю словенского "Марибора" Ажбе Юга. Об этом пишут местные СМИ.
В текущем сезоне голкипер провел за "Марибор" 9 матчей в чемпионате Словении, пропустив в них 10 мячей. Ранее Юга выступал за "Бордо" (Франция), "Спортинг" (Португалия) и "Фортуну" (Нидерланды).
Агдамская команда также была заинтересована в российском голкипере леверкузенского "Байера", однако он отказался от перехода, объяснив это желанием продолжить карьеру в Европе.
Ранее основной вратарь "Карабаха" Шахруддин Магомедалиев сломал руку и выбыл примерно на два месяца.
Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", этой весной "Карабах" сыграет в стыковых матчах Лиги Конференций. Соперником агдамцев стал бельгийский "Гент".