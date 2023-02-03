Президент Грузии позитивно отреагировала на оценку Еврокомиссии

3 фев. 15:54

Саломе Зурабишвили поприветствовала оценку Еврокомиссии по заявке Грузии на членство в ЕС.

Грузинский президент Саломе Зурабишвили дала положительный отклик на заявление Еврокомиссии, которая с позитивом оценила шаги, предпринятые Тбилиси для вступления в Евросоюз.

Она подчеркнула, что данная оценка придает высокую значимость выполнению грузинской стороной всех рекомендации от ЕК для предоставления Грузии статуса кандидата в члены ЕС.

Напомним, отчет по заявке Тбилиси на вступление в Евросоюз, был опубликован недавно. В документе говорится о судебной системе и основных правах, свободе и безопасности правосудия, государственных закупках, статистике и финансовом контроле.

Ранее, как сообщал "Вестник Кавказа", премьер страны Ираклий Гарибашвили, реагируя на отчет Еврокомиссии, заявил, что Грузия должна стать членом Евросоюза.