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Президент Грузии позитивно отреагировала на оценку Еврокомиссии

Президент Грузии позитивно отреагировала на оценку Еврокомиссии
Саломе Зурабишвили поприветствовала оценку Еврокомиссии по заявке Грузии на членство в ЕС.

Грузинский президент Саломе Зурабишвили дала положительный отклик на заявление Еврокомиссии, которая с позитивом оценила шаги, предпринятые Тбилиси для вступления в Евросоюз.

Она подчеркнула, что данная оценка придает высокую значимость выполнению грузинской стороной всех рекомендации от ЕК для предоставления Грузии статуса кандидата в члены ЕС.

Напомним, отчет по заявке Тбилиси на вступление в Евросоюз, был опубликован недавно. В документе говорится о судебной системе и основных правах, свободе и безопасности правосудия, государственных закупках, статистике и финансовом контроле.

Ранее, как сообщал "Вестник Кавказа", премьер страны Ираклий Гарибашвили, реагируя на отчет Еврокомиссии, заявил, что Грузия должна стать членом Евросоюза.

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