Жителей Сочи предупредили об опасности схода лавин

3 фев. 15:43

Жителей Сочи призвали не ходить в горы в ближайшие два дня.

В ближайшие два дня в горах Сочи на высоте свыше 1 тыс метров возможен сход ловин, сообщает администрация города.

Предупреждение о лавиноопасности будет действовать с 3 по 4 февраля.

Синоптики ожидают, что в первую очередь риск схода лавин существует на высотах свыше 1,5 тыс метров над уровнем моря. В горах выше 1 тыс метров вероятность схода лавин не так велика.

Напомним, как сообщал ранее "Вестник Кавказа", со вчерашнего дня в Карачаево-Черкесии действует экстренное предупреждение о лавиноопасности. Риск схода лавин в горах республики будет существовать до 5 февраля включительно.