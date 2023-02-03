СМИ: в марте в Турции заработает офис "Яндекса"

3 фев. 14:50

На сегодняшний день офисы "Яндекса" расположены в 9 странах - России, Беларуси, Казахстане, Швейцарии, Нидерландах, Китае, США, Чехии и Израиле.

С 1 марта текущего года в Турции откроется новый хаб "Яндекса". Об этом сообщил источник.

Он подчеркнул, что новый офис оформят в течение трех месяцев.

В "Яндексе" рассказали, что офис будет ориентирован на команды, которым необходимо находиться в стране для развития сервисов на местном рынке.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", советником "Яндекса" по корпоративному развитию стал бывший глава "Счетной палаты" Алексей Кудрин.