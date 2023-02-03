Финансирование ИГИЛ обошлось основателю ИД "Умма" в 17 лет лишения свободы

3 фев. 14:54

Руководитель Издательского дома "Умма" осужден за финансовую помощь ИГИЛ (запрещена в РФ) в размере 34 млн рублей.

Основателю исламского издательства "Умма" Асламбек Эжаев вынесли приговор по делу о финансировании запрещенной в России террористической организации ИГИЛ, сообщает пресс-служба СКР.

Как заявили в следствии, Эжаев в 2012 году получал от контрагентов деньги, которые отправлялись боевикам. Общая сумма перевода составила 34 млн рублей, добавили в ведомстве.

Эжаева признали виновным в финансировании терроризма и приговорили к 17 годам лишения свободы.

Стоит добавить, что часть издаваемой "Уммой" литература запрещена на территории России. Как заявляли в Минюсте РФ, работы издательского дома носят экстремистский характер и пропагандируют идеи "всемирного халифата.

Ранее, как сообщал "Вестник Кавказа", Южный окружной военный суд приговорил жительницу КБР за лечение террористов.