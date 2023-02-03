Спрос Италии на азербайджанскую нефть резко возрос

3 фев. 14:38

Азербайджан в декабре 2022 года поставил Италии 854 тонн нефти, став лидером по поставкам.

Министерство по вопросам экологического перехода Италии заявила, что Азербайджан занял первое место среди стран, которые поставляют нефть республике. В тройку вошли Ливия с показателем в 836,5 тыс тонн и Казахстан (773,9 тыс. тонн). России в ведомственном списке нет, при этом ранее она входила число главных поставщиков нефти.

В целом Италия в декабре увеличила нефтяной импорт на 12,2% - это больше, чем в ноябре 2022 года.

Ранее, как сообщал "Вестник Кавказа", Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан планирует удвоить газовый экспорт за 4 года. По его словам, у страны есть ресурсы для выполнения таких задач.