Предприятия ЖКХ Кабардино-Балкарии задолжают 1,1 млрд рублей

3 фев. 14:37

Предприятия-должники ЖКХ подрывают энергетическую безопасность региона.

Долг предприятий ЖКХ Кабардино-Балкарии за электроэнергию составил более миллиарда рублей, а уровень платежей составил всего 16,8%. При этом большая часть суммы приходится на водо- и теплоснабжающие региональные организации.

Как пояснили в пресс-службе компании «Россети Северный Кавказ», долг копился с 1 августа 2021 года, то есть времени, когда компания стала гарантпоставщиком электроэнергии в республику.

Уточняется, что большая часть предприятий-должников сейчас банкроты.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что авария оставила без воды и света часть округ в Краснодаре.