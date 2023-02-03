Предприятия ЖКХ Кабардино-Балкарии задолжают 1,1 млрд рублей

Предприятия-должники ЖКХ подрывают энергетическую безопасность региона.
Долг предприятий ЖКХ Кабардино-Балкарии за электроэнергию составил более миллиарда рублей, а уровень платежей составил всего 16,8%. При этом большая часть суммы приходится на водо- и теплоснабжающие региональные организации.
Как пояснили в пресс-службе компании «Россети Северный Кавказ», долг копился с 1 августа 2021 года, то есть времени, когда компания стала гарантпоставщиком электроэнергии в республику.
Уточняется, что большая часть предприятий-должников сейчас банкроты.
Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что авария оставила без воды и света часть округ в Краснодаре.