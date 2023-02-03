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В Кремле пока не утвердили новую концепцию внешней политики России

В Кремле пока не утвердили новую концепцию внешней политики России
В настоящее время новая редакция концепции находится на стадии рассмотрения.

В Кремле рассказали, на какой стадии находится подготовка новой редакции Концепции внешней политики России.

Как отметил пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков, пока рано говорить, когда именно будет одобрена концепция. Кремль сообщит, когда это произойдет, добавил он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что новая редакция концепции передали на рассмотрение главе государства Владимиру Путину.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", осенью 2022 года Совбез РФ сообщил, что новую концепцию внешней политики страны планируется утвердить в первой половине 2023 года.

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