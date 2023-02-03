Дагестан перевыполнил план по догазификации

3 фев. 13:40

Сергей Меликов отметил перевыполнение плана по догазификации в 2022 году.

В прошлом году ООО "Газпром межрегионгаз" перевыполнило план догазификации в Дагестане, сообщил глава республики Сергей Меликов.

После встречи с гендиректором организации Сергеем Густовым он подчеркнул, что в прошлом году было принято 4,3 тыс заявок и заключено более 2,7 тыс договоров.

В компании заявили, что общее число домовладений с возможным подключением составляет 2492, включая, на 2021-2022 годы - 1409, 2023 год - 1083 домовладений. Там же добавили, что, по данным на 1 января текущего года, план удалось перевыполнить за счет исполнения до границ участка 1581 домовладения

Кроме того, как сообщают власти региона, уровень газификации Дагестана составил 84,1%.

Ранее, как сообщал "Вестник Кавказа, Минстрой Дагестана пообещал обеспечить качественной водой жителей нескольких населенных пунктов республики.