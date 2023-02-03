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В Кисловодске четвертый день подряд "минируют" школы

В Кисловодске четвертый день подряд &quot;минируют&quot; школы
В настоящее время общеобразовательные учреждения проверяют сотрудники экстренных служб.

В Кисловодске поступили сообщения о минировании школ. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В настоящее время в образовательных учреждениях работают кинологи. Также туда прибыли сотрудники полиции и других экстренных служб.

Первые сообщения о минировании школ в Кисловодске поступили 31 января. Аналогичные сообщения были также 1 и 2 февраля.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", ранее сегодня неизвестные "заминировали" школы в Минводах.

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