В Кисловодске четвертый день подряд "минируют" школы

3 фев. 13:23

В настоящее время общеобразовательные учреждения проверяют сотрудники экстренных служб.

В Кисловодске поступили сообщения о минировании школ. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В настоящее время в образовательных учреждениях работают кинологи. Также туда прибыли сотрудники полиции и других экстренных служб.

Первые сообщения о минировании школ в Кисловодске поступили 31 января. Аналогичные сообщения были также 1 и 2 февраля.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", ранее сегодня неизвестные "заминировали" школы в Минводах.