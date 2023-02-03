Турция после Эрдогана?

Турция приближается к решающему дню. Кто же станет президентом этой страны? Выгоден ли России Эрдоган, и кого поддерживают США?

Президентские выборы в Турции изначально планировались на июнь этого года, но потом их перенесли на 14 мая из-за того, что летом начинаются отпуска и голосующих будет мало. Главные кандидаты на пост главы государства - действующий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и представители Республиканской партии. Так как против главного оппозиционера Экрема Имамоглу завели уголовное дело, оппозиция еще не определилась со своим кандидатом.

Переломный момент для Турции

Если Имамоглу допустят до выборов, то выдвинут именно его, потому что он самый популярный оппозиционный политик. В 2019 году ему удалось переиграть человека Эрдогана на выборах мэра Стамбула, а сейчас его рейтинги опережают эрдогановские. Другие кандидаты от республиканцев - лидер партии Кемаль Кылычдароглу и мэр Анкары Мансур Яваш. Их шансы перед Эрдоганом очень низки, потому что действующий лидер публично всегда выставлял Кылычдароглу посмешищем, а мэр Анкары Яваш - националист, и за него курды голосовать, скорее всего, не будут.

Тем не менее, несмотря на проблемы у оппозиции, Эрдоган к выборам относится серьезно. Как пишет колумнист газеты Hurriyet, для него 14 мая является "переломным моментом" с точки зрения будущего страны. То, что выборы важны лично для Эрдогана, понятно, ведь он правит Турцией почти 20 лет. У него очень много врагов внутри и за пределами страны, обвиняющих его в авторитаризме, притеснении прав человека и военных авантюрах в Сирии и Ливии. Но дело отнюдь не только в Эрдогане.

Что изменит проигрыш Эрдогана?

Смена власти в Турции будет означать возврат к старой, кемалистской, более светской модели. Военные снова станут главной силой в стране и примутся, как раньше, свергать премьеров при каждом удобном случае. Военные тесно связаны с НАТО, а значит, рука США и западных спецслужб станет в Турции сильнее. Во внутренней жизни, скорее всего, в Турции начнется снижение роли ислама в культуре и социуме. То же самое произойдет и во внешней политике.

В связи с этим возможен кризис внутри страны с ростом протестов со стороны консерваторов, а во внешней политике Турция станет действовать более осторожно. Основная линия разлома между Эрдоганом и республиканцами в том, что Эрдоган проводит независимую политику, стремится к укреплению Турции в тюркоязычных регионах и мусульманских странах, а республиканцы будут ориентироваться на Запад, США и Европейский Союз.

Интересы России

Что все это означает для России? С одной стороны, пассионарная эрдогановская Турция может иметь конкуренцию с Россией в зонах влияния на Ближнем Востоке, на Кавказе и в Средней Азии. Но с другой стороны, при Эрдогане все свои споры Турция решала тет-а-тет с Кремлем без консультаций со стороны западных партнеров. Отсюда независимые решения по строительству АЭС "Аккую", "Турецкого потока" и других совместных российско-турецких проектов. В Сирии Турция проводила военные операции против курдских боевиков, и часто они случались при одобрении России. А с недавних пор Москва посредничает в нормализации отношений между Асадом и Эрдоганом.

Будет ли то же самое при республиканцах - большой вопрос. Республиканцы могут проводить более западоориентированную политику, запросто променять на вступление в ЕС параллельный импорт с Россией и, более того, даже поставлять какие-то серьезные системы вооружений Украине. Эрдоган хоть и любит называть Крым частью Украины, но стремится к беспристрастному посредничеству и не вводит санкции против Москвы. У более лояльного Западу и западным НКО турецкого правительства не будет хватать авторитета, чтобы выступать посредником в украинском вопросе. Как сложатся выборы на самом деле и как изменится турецкая политика, узнаем через три месяца.