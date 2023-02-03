Свет и тепло частично покинули Краснодар

Около 50 тыс жителей Краснодара остались без отопления и освещения из-за аварии
Подача теплой воды и электроэнергии временно приостановлена в Карасунском округе Краснодара, информирует ЕДДС, уточняя, что причиной стал «порыв на подземной тепломагистрали».
В результате без теплой воды и света остались около 50 тыч жителей краевой столицы.
Сейчас на месте работают специалисты-аварийщики.
Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что пожар, вспыхнувший в бытовках строителей трассы «Таврида» унес пять жизней.