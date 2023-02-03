Свет и тепло частично покинули Краснодар

3 фев. 13:11

Около 50 тыс жителей Краснодара остались без отопления и освещения из-за аварии

Подача теплой воды и электроэнергии временно приостановлена в Карасунском округе Краснодара, информирует ЕДДС, уточняя, что причиной стал «порыв на подземной тепломагистрали».

В результате без теплой воды и света остались около 50 тыч жителей краевой столицы.

Сейчас на месте работают специалисты-аварийщики.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что пожар, вспыхнувший в бытовках строителей трассы «Таврида» унес пять жизней.