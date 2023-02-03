Грузия поприветствует возобновление авиасообщения с Россией

3 фев. 12:27

Глава "Грузинской мечты": это будет благом для грузин и россиян

Тбилиси готов приветствовать возобновление прямого авиасообщение России и Грузии, сообщил Ираклий Кобахидзе.

Он заверил, что в случае снятия Россией односторонних санкций, грузинская сторона поприветствует данное решение, которое служит в интересах "наших соотечественников и сограждан".

Также председатель партии прокомментировал слова главы комитета Совфеда РФ по международным делам Григория Карасина. Он добавил, что Россия в 2019 году отменила авиасообщение в одностороннем порядке.

Ранее, как сообщал "Вестник Кавказа", Григорий Карасин заявил, что восстановление авиасообщения России и Грузии зависит не только от Москвы. По его словам, в данном вопросе "танго должны танцевать двое".