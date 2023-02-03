Премьер России оценил устойчивость ЕАЭС

3 фев. 12:39

Михаил Мишустин рассказал на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе об устойчивости ЕАЭС.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) обладает всем, чтобы превратиться в один из мощных, самостоятельных и самодостаточных полюсов, формирующегося многополярного мира. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Он подчеркнул, что стремительно меняющаяся ситуация в мировой экономике сказалась и на ЕАЭС. Глава правительств РФ напомнил, что Евразийский экономический союз тесно связан с международной экономической системой, поэтому нарушение торговых связей и транспортно-логистических цепочек отразилось и на самом ЕАЭС.

При этом Мишустин обратил внимание на то, что негативные прогнозы относительно стабильности союза не оправдались.

Российский премьер рассказал, что в период с января по ноябрь 2022 год ВВП ЕЭАС уменьшился всего 1,2%. Промышленное производство осталось практически на том же уровне, что и годом ранее, добавил Мишустин.

Напомним, с 1 января 2023 года в органах ЕАЭС председательствует России.

Как сообщал "Вестник Кавказа", в январе текущего года Иран и ЕАЭС заключили меморандум о свободной торговле.