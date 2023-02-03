Иран сможет выпускать спутники на геостационарную орбиту

3 фев. 12:22

Минобороны Ирана анонсировало вывод на орбиту спутников до 4 тонн.

Через четыре года Иран будет обладать всем необходимым спектром спутников, ракет-носителей, космодромов и орбитальных станций. Об этом заявил официальный представитель космической группы Министерства обороны страны Сейеда Ахмада Хосейни.

Он отметил, что сейчас ведутся работы по наращиванию веса спутников. Так, в этом году специалисты Минобороны Ирана вывели на орбиту четыре спутника, масса которых не превышала 50 кг. Однако нынешние условия, по словам Хосейни, диктуют необходимость вывода на орбиту спутников, вес которых будет находиться в диапазоне от 100 кг до четырех тонн.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что Тегеран обвинил Израиль в атаке на объекты военной инфраструктуры.