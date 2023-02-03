Гарибашвили: Грузия заслужила стать членом Евросоюза

3 фев. 11:47

Грузия продолжит идти путем евроинтеграции: страна должна вступить в Евросоюз, заявил премьер-министр.

Глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили заявил о том, что отчет Еврокомиссии говорит о том, что Грузии может быть предоставлен статус государства-претендента на членство в ЕС.

Далее премьер подчеркнул, что предоставленный грузинским властям документ ЕК явно указывает на прогресс в деле евроинтеграции Грузии.

Напомним, что ранее стало известно о том, что высший орган исполнительной власти Европейского союза обнародовал отчет по заявке Грузии на вступление в ЕС. В документе рассматриваются такие сфер как судебная система и основные права, свобода и безопасность правосудия, государственные закупки, статистику и финансовый контроль, и другие.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что в правящей партии Грузии «Грузинская мечта» допустили о том, что Евросоюз не предоставит стране статус кандидата.