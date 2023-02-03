Армения предложила армянам Карабаха получить гражданство Азербайджана

По данным Еревана, 30-35 тыс из 40 тыс карабахских армян готовы стать гражданами Азербайджана. Такой исход полностью устраивает правительство Армении.

На этой неделе правительство Армении через подконтрольную премьер-министру Николу Пашиняну газету "Грапарак" предложило карабахским армянам получить гражданство Азербайджана. Посвященная этому статья от 31 января готовит и армян Карабаха, и общественное мнение Армении к тому, что сепаратистский проект будет закрыт, а большая часть его участников станут обычными азербайджанскими гражданами.



Эмбарго на армянские паспорта



Статья выглядела бы как обычное нагнетание напряжения в армянских СМИ вокруг ситуации на Лачинской дороге, по которой из-за акции протеста экоактивистов больше не возят оружие и боевиков, если бы не два момента в начале и конце публикации. Прежде всего ее автор Аветис Бабаджанян обращает внимание, что Ереван уже несколько месяцев не предоставляет гражданство Армении карабахским армянам.



Причина прекращения выдачи сепаратистам армянским паспортов состоит в том, что 7 октября прошлого года Никол Пашинян подписал вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Пражскую декларацию, согласно которой Ереван признает территориальную целостность Азербайджанской Республики вместе с Карабахом. Таким образом Ереван одновременно признал, "что люди, живущие в Карабахе, являются гражданами Азербайджана".



Реванш отправлен в прошлое



По логике Бабаджаняна, а значит, и по логике стоящего за ним Никола Пашиняна, закрытие Лачинской дороги для незаконных перевозок является вторым этапом этого пути – и оно полностью устраивает Ереван. Из-за невозможности наращивать вооружение сепаратистов план реванша в войне с Азербайджаном ушел в прошлое, в связи с чем перед армянским населением Карабахского экономического района встал выбор из двух вариантов: или эмигрировать в Армению, или получить гражданство Азербайджана.



Надо сказать, что сценарий новой войны сепаратистов против азербайджанской армии был с самого начала иллюзорным, ведь их незаконные вооруженные формирования с ноября 2020 года находятся в котле, ввоз оружия и боевиков по Лачинской дороге прекратился после первой же гражданской акции протеста, а значит, с началом боевых действий единственная связь между Ханкенди и Арменией прервется окончательно. Однако нереальность этого самоубийственного сценария карабахские армяне признали только сейчас.



Красноречивая статистика



К какому выбору склоняются армяне Карабаха? Порассуждав о том, насколько вредным для них становится паспорт Армении (поскольку при установке на Лачинской дороге азербайджанского КПП по нему нельзя будет въехать в Азербайджан), Аветис Бабаджанян со ссылкой на карабахский источник объявил, что на получение азербайджанского гражданства согласны порядка 30-35 тыс человек. Чтобы оценить это число, нужно помнить, что армянское руководство на всех площадках утверждает, что в Карабахе сейчас живет порядка 120 тыс армян при том, что на самом деле их число не превышает 40 тыс.



То есть с официальной точки зрения Еревана в статье представителя Никола Пашиняна сказано, что стать гражданами Азербайджана готовы лишь 25-29% карабахских армян, а большинство эмигрирует в Армению. Однако в действительности статистика карабахского источника говорит, что почти все местные армяне – 75-87,5% – останутся в Азербайджане и наконец-то обретут законный статус гражданина АР. И в Карабахе, и в Армении знают, что на самом деле "120 тыс карабахских армян" является раздутым числом для пропаганды ереванского взгляда на регион на международных площадках, следовательно, и там, и там люди поняли, о чем эта статья им сообщает.



Ереван выигрывает вместе с Баку



Команда Никола Пашиняна продолжает изображать поддержку сепаратистского проекта в Карабахе ради финансирования, идущего из армянской диаспоры, но по внутренним каналам передает карабахских армянам, что кроме эмиграции либо смены гражданства с армянского на азербайджанское у них нет других вариантов. 30-35 тыс остающихся или свидетельствуют о том, что население Карабаха действительно выбрало жить на родине легально, или являются посланием Еревана, что переезжать в Армению им не надо, поскольку там их никто не ждет.



Те невыносимые условия, которые сегодня создают карабахским армянам марионетки Еревана и беглый миллиардер Рубен Варданян, могут быть еще одной частью плана армянских властей по безболезненному для себя закрытию сепаратистского проекта. Когда люди поймут, что при прежнем руководстве жить стало невозможно, им будет проще уехать в Армению либо обратиться к азербайджанским властям за паспортом гражданина АР. Вооруженные боевики и прочие нелегалы явно уедут, а мирное население останется, и таким образом для Азербайджана и Армении сложить ситуация win-win.



Никол Пашинян, как известно, после капитуляции Армении в Карабахской войне пытается победить хоть в чем-нибудь. Похоже, он наконец нашел удачное решение – сделать такой шаг, благодаря которому победителями будут все: и Баку, и Ереван.



Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, как Никол Пашинян, выступая перед правительством, случайно озвучил желание заставить карабахских армян эмигрировать из Азербайджана.