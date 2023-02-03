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В Москве на следующей неделе состоится встреча секретарей совбезов по Афганистану

В Москве на следующей неделе состоится встреча секретарей совбезов по Афганистану
Во встрече примут участие представители стран Центральной Азии, Китая, Индии и Пакистана.

Секретари советов безопасности по афганской проблематике на следующей неделе проведут встречу в Москве. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

По его словам, в ней примут участие представители региональных стран - Центральной Азии, Китая, Индия и Пакистана.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", в ноябре 2022 года состоялось заседание "московского формата" по Афганистану на уровне спецпредставителей. В качестве гостей на заседании присутствовали представители Катара, Саудовской Аравии, ОАЭ и Турции.

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