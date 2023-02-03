Компании Азербайджана и Турции будут сотрудничать в сфере энергетики

3 фев. 10:52

SOCAR и TPAO обменялись мнениями о работе госкомпании Азербайджана в Турции и проекте ЮГК.

Руководитель SOCAR Ровшан Наджаф встретился с представителями компании Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı реализацию совместных проектов, сообщает пресс-служба Госкомпании.

Стороны отметили эффективное сотрудничество двух корпораций на таких объектах, как "Азери-Чираг-Гюнешли", "Шахдениз", "Баку-Тбилиси-Джейхан", "Южно-Кавказский трубопровод".

Кроме того, представители двух компаний обсудили проект Южного газового коридора, работу SOCAR в Турецкой Республике и взаимные интересы, после чего SOCAR и TPAO подписали соглашения о сотрудничестве.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал, что SOCAR и румынская корпорация Romgaz углубят двустороннее сотрудничество в энергетической сфере.