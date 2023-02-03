В Минводах "заминировали" школы

3 фев. 10:27

Образовательные учреждения города проверяют после поступивших утром в пятницу сообщений о минировании.

В Минеральных Водах неизвестные "заминировали" городские школы. Об этом сообщил в своем Telegram-канале Минераловодского округа Вячеслав Сергиенко.

Он напомнил, что в течение последних нескольких дней поступали сообщения о минировании различных зданий, и впоследствии выяснилось, что все они были ложными. При этом он подчеркнул, что нельзя игнорировать подобные сообщения сейчас.

Сергиенко также рассказал, что здания проверят сотрудники экстренных служб.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", в конце января неизвестные "заминировали" здание городского суда Минвод. Накануне сообщения о минировании поступали в Кисловодске.