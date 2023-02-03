Ушел из жизни актер Джемал Гаганидзе

3 фев. 10:36

Актер из «Не горюй!» Джемал Гаганидзе скончался на 90-м году

Народный артист Грузинской ССР, актер Джемал Гаганидзе скончался на 90-м году жизни, сообщила пресс-служба Национального театра Руставели, выразив искренние соболезнования родным и близким артиста.

Джемал Гаганидзе служил в Драматическим театре им. Шота Руставели и Грузинском театре им. Котэ Марджанишвили. В числе наиболее известных фильмов, в которых снимался актер – «Древо желания», «Самые быстрые в мире», «Не горюй!», «Твой сын, земля», «Ребята с Сиреневой улицы».

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что скончался художник-мультипликатор, воплотивший образы Кота Леопольда и Крошки-Енота Вячеслав Назарук.