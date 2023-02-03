Азербайджан удвоит экспорт газа за 4 года

3 фев. 10:00

Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан обладает ресурсами для достижения цели.

Газовый экспорт в европейские страны к 2027 году будет удвоен, заявил Ильхам Алиев на IX заседании министров в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору.

По его словам, у Азербайджана имеются ресурсы, чтобы выполнить поставленную задачу. Глава государства отметил, что взаимная солидарность является ключевым фактором успешного завершения проекта Южный газовый коридор, наравне с техническими и политическими вопросами.

Кроме того, Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан в текущем году будет добывать газ из новых газовых месторождений. Также, как подчеркнул президент, 24,5 млрд кубометров газа будет экспортировано.

Ранее, как сообщал "Вестник Кавказа", вице-президент компании ВР Бахтияр Асланбейли заявил, что добыча на газоконденсатном месторождении "Шахдениз" выйдет на максимум в этом году.