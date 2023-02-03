В России зафиксирован второй ковид-кракен

3 фев. 9:49

Подвариант коронавируса «кракен» второй раз выявлен в РФ.

Второй случай заражения очередным подвариантном ковида «кракен» второй раз проявился в России. Об этом проинформировали в Роспотребнадзоре.

Медики отмечают, что несмотря на то, что «кракен» хорошо уклоняется от иммунитета, шансы на его широкое распространение не велики.

В Роспотребнадзоре. Также уточнили, что второй «кракен» был зафиксирован в Тыве, первый случай «кракена» произошел в Пензенской области. Оба случая заболевания протекали в легкой форме.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что грипп и коронавирус по-прежнему активны в России.