Заработная плата полицейских в Казахстане будет зависеть от KPI

3 фев. 9:40

Доход сотрудников полиции будет связан с количеством вызовов, которые они успевают обслуживать, и с отсутствием опозданий.

В Казахстане заработная плата сотрудников полицейских будет варьироваться в зависимости от ключевых показателей эффективности (Key Performance Indicators, или KPI). Об этом сообщил начальник полиции Алматы Арыстангани Заппаров.

В частности, он отметил, что в патрульной полиции будут больше зарабатывать экипажи, которые не опаздывают и успевают обслуживать большее количество вызовов.

По словам Заппарова, будет справедливо если в конце месяца такие экипажи получат по 50-60% премиальных, а те, кто сачкуют, не получат ничего.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", правоохранителям Казахстана доверяют лишь треть жителей страны. О доверии органам прокуратуры заявили 37,5% респондентов, полиции – 36,4%, антикоррупционной службе – 24,4%, службе экономических расследований – 22,2%.