Президент Армении будет судиться с гражданином Таиланда

3 фев. 9:12

Таиландец потребовал от Ваагна Хачатурна дать армянское гражданство.

Выходец из Таиланда Качачат Бунди подал на Ваагна Хачатуряна судебный иск с просьбой предоставления гражданства страны, пишет издание "Грапарак".

Административный суд Армении принял по производству иск от таиландца, который на протяжении пяти лет живет в республике и уже обзавелся бизнесом. Кроме того, он занимался благотворительностью, сейчас он является аспирантом университета "Гладзор".

При этом СНБ этой страны рекомендовала Хачатуряну отказать Бунди в гражданстве.

Ранее "Вестник Кавказа" рассказывал о принятии Ереванским судом решения по делу об икре и дочери армянского премьера Шушан Пашинян.