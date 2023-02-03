Масштабный проект по обновлению станции метро запускают в Тбилиси

3 фев. 4:30

Большую часть станций "освежат" в метро Тбилиси.

В Тбилисском метро обновят более половины всех станций, рассказал мэр столицы Грузии Каха Каладзе.

На эти цели пойдет выделенный международными организациями кредит в 50 млн евро и грант еще на пять миллионов. За эти деньги будут обновлены 12 станций и выполнены проекты на десяти.

Каладзе подчеркнул, что проекты разработают до 2024 года, сразу после их завершения объявят тендеры.

К участию приглашаются иностранные компании

Мэрия Тбилиси призывает принять участие и зарубежные компании с большим опытом работ в метро.

Объясняя это решение, Каладзе напомнил о плачевном результате действий грузинских компаний. Например, на станции "Варкетили" вскоре после ремонта обвалился потолок, число пострадавших достигло 14 человек. Еще один печальный пример - реконструкция станции "Гоциридзе", которая на бумаге была завершена, но из-за технических недостатков запускать ее нельзя.

В общей сложности в Тбилисском метрополитене насчитывается 23 станции.

Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", в октябре Каладзе анонсировал, что метро приспособят под нужды лиц с ОВЗ, причем некоторые улучшения уже были сделаны в процессе технико-экономического изучения проекта.