Школьники в Узбекистане будут изучать народные ремесла

3 фев. 7:28

Президент Узбекистана поддержал предложение по обучению детей народным ремеслам.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в ходе поездки в туристический центр "Олтин ипак карвон-саройи" в Ферганской области заявил, что важно сохранить традиции народных ремесел.

Он согласился, что к этому нужно приобщать молодое поколение.

Мирзиеев отметил, что предки вкладывали частичку своей души, когда создавали эти ремесла и культуру, однако в какой-то момент народные ремесла оказались на грани исчезновения.

Ремесленники и мастера обратились к главе государства с предложением ввести в школах обучение народным ремеслам. Мирзиееву идея понравилась.

Напомним, как сообщал ранее "Вестник Кавказа", ремесленники из Узбекистана приедут в Баку для участия в международной выставке-ярмарке изделий мастериц.