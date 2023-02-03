Школьники в Узбекистане будут изучать народные ремесла

Президент Узбекистана поддержал предложение по обучению детей народным ремеслам.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в ходе поездки в туристический центр "Олтин ипак карвон-саройи" в Ферганской области заявил, что важно сохранить традиции народных ремесел.
Он согласился, что к этому нужно приобщать молодое поколение.
Мирзиеев отметил, что предки вкладывали частичку своей души, когда создавали эти ремесла и культуру, однако в какой-то момент народные ремесла оказались на грани исчезновения.
Ремесленники и мастера обратились к главе государства с предложением ввести в школах обучение народным ремеслам. Мирзиееву идея понравилась.
Напомним, как сообщал ранее "Вестник Кавказа", ремесленники из Узбекистана приедут в Баку для участия в международной выставке-ярмарке изделий мастериц.