Brent упала ниже $82 за баррель

2 фев. 23:55

Последний раз Brent находилась ниже $82 за баррель в начале января текущего года.

Нефть марки Brent опустилась ниже $82 за баррель, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

К 18:10 (мск) стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефть марки Brent упала до $81,56 за баррель (падение на 1,55%). Последний раз Brent находилась на этой отметке 11 января.

В то же время цена на нефть марки WTI снизилась до $75,3 (падение на 1,45%).

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", ранее швейцарский банка UBS Group AG предположил, что в 2023 году цены на нефть достигнут $110 за баррель.