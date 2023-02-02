Жителей Карачаево-Черкесии призвали не ходить в горы до следующей недели

2 фев. 23:48

В МЧС советуют жителям региона отказаться от походов в горы до начала следующей недели.

В Карачаево-Черкесии в ближайшие несколько дней будет действовать экстренное предупреждение о лавиноопасности, сообщает ГУ МЧС по республике.

В ведомстве отметили, что риск схода лавин будет существовать в горах выше 2 тыс 500 метров 2,3,4 и 5 февраля.

Местным жителям настоятельно рекомендуют не ходить в ближайшее время в горы, следить за погодой и избегать мест, где может сойти лавина.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", в начале 2023 года в Кабардино-Балкарии ликвидировали лавиноопасные очаги, образовавшиеся в связи с обильными снегопадами.