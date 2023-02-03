В Узбекистане появятся розовые и лавандовые поля

3 фев. 2:26

В Навоийской области Узбекистана начнется производство эфирных масел лаванды и шиповника.

В Нуратинском районе Навоийской области 500 га будут засажены кустами шиповника и лаванды - в регионе стартует крупный проект по производству эфирных масел.

Стоимость проекта - $2,5 млн. В Навойской области будут выращивать и перерабатывать лаванду и цветы шиповника на эфирное масло. Проект инициирован и будет реализован FHH GARDEN FLOWER.

Перед тем, как разбить в регионе цветущие поля, компания займется повышением плодородности почвы, а также установит оросительные системы на участках. Затем растения будут высажены и начнется строительство линии по производству эфирных масел. Полностью проект будет запущен в конце 2027 года. Будут созданы 30 постоянных и около 200 сезонных рабочих мест.

В год плантации будут давать 25 тыс л масла лаванды и шиповника, вся продукция будет идти на экспорт.

Напомним, в соседнем Казахстане в 2015 году лавандовые поля разбить планировал французский парфюмер, но проект так и не был реализован, земли остались неиспользованными.

Первый на Северном Кавказе лавандовый сквер хотят разбить в Нальчике, живописные и ароматные клумбы должны привлечь в город туристов.