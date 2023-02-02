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Азербайджанский SOCAR и румынский Romgaz подпишут новое газовое соглашение

Азербайджанский SOCAR и румынский Romgaz подпишут новое газовое соглашение
Азербайджан и Румыния углубляют сотрудничество, в том числе в сфере энергетики.

Румыния готова углублять стратегическое партнерство с Азербайджаном и теснее сотрудничать в сфере энергетики, заявил президент Клаус Йоханнис.

"Румыния готова к углублению стратегического партнерства между нашими странами и реализации региональных проектов важного стратегического значения», - сказал он, выступая с совместным заявлением для прессы с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым по итогу встречи. Бухарест заинтересован в сотрудничестве с Баку в энергетической, сельскохозяйственной, экономической сферах, а также в цифровизации.

Встреча Ильхама Алиева и Клауса Йоханниса прошла в четверг в Баку.

Йоханнис также сообщил, что 3 февраля компании Romgaz и SOCAR подпишут новое соглашение, по которому в 2023-2024 годах в Румынию из Азербайджана будут экспортироваться дополнительные объемы газа.

Напомним, Румыния начала покупать азербайджанский газ с 1 января 2023 года, поставки идут по "Южному газовому коридору".

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