Технические делегации России, Турции и Сирии готовятся ко встрече в Анкаре

2 фев. 22:54

Трехсторонние переговоры пройдут в столице Турции со дня на день.

В самое ближайшее время в Турции состоится встреча технических делегаций министерств обороны России, Турции и Сирии, сообщили в Минобороны Турции.

Там уточнили, что она пройдет в Анкаре продолжение трехсторонних переговоров по нормализации между Турцией и Сирией, прошедших в конце прошлого года.

Как отметил глава ведомства Хулуси Акар, стороны переговорного процесса прилагают все возможные усилия для достижения результата.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", в конце 2022 года в Москве прошла трехсторонняя встреча, в которой приняли участие министры обороны РФ, Турции и Сирии. Стороны поговорили о путях разрешения кризиса в Сирии, проблеме с беженцами и о борьбе с экстремистскими группировками. В январе этого года стало известно, что к переговорам может присоединиться Иран.