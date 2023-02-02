Все школы Чечни избавились от третьей смены

В Чечне не осталось школ в трехсменным обучением, а свыше 160 школ перешли на обучение в одну смену.
В школах Чечне досрочно решили проблему третьих смен обучения в школах, в настоящее время ни одна школы республики не работает в три смены, поделился председатель чеченского правительства Муслим Хучиев.
Полностью исключить третью смену в школах удалось в Чечне в этом учебном году. В начале прошлого года так обучались свыше 4 тыс детей в 25 школах, сообщил Хучиев.
В 2022 году в Чечне в рамках нацпроекта "Образование" открылись 15 школ, еще 40 школ прошли капитальный ремонт.
Всего в Чечне 510 общеобразовательных школ, из них 161 работает в одну смену, 342 - в две смены.
В 2023 году для школьников региона был запущен онлайн-ресурс для изучения чеченского языка.