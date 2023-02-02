В Азербайджане рассказали о нерабочих днях в марте

2 фев. 22:22

Азербайджанцы в марте отдохнут 14 дней.

Длительные праздники позволят гражданам Азербайджана отдохнуть 14 мартовских дней, решение приняло правительство республики.

Так, нерабочими днями объявлены 8 марта и период с 20 по 24 марта, когда азербайджанцы отпразднуют Новруз. Таким образом, с учетом выходных дней жители страны 14 дней в марте.

Тем временем, россияне выбрали места, где они отдохнут во время февральских нерабочих дней, Как сообщил "Вестник Кавказа", самыми популярными направлениями стали Кубань, Подмосковье и Санкт-Петербург.

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