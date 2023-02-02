Мишустин: приоритетом для России является укрепление связей с Казахстаном

2 фев. 22:40

Мишустин назвал приоритетом России укрепление связей с Казахстаном и отметил дополняемость потенциалов двух стран.

Укрепление отношений России и Казахстана - безусловный приоритет для Москвы, об этом заявил в четверг на полях заседания межправсовета ЕАЭС премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По словам российского премьера, для Москвы укрепление отношений с Астаной является безусловным приоритетом. В основе сотрудничества двух стран лежат принципы братской дружбы, стратегического партнерства и союзничества.

Товарооборот России и Казахстана растет даже в непростых условиях, за десять месяцев 2022 года взаимная торговля выросла на 10%.

Мишустин отметил, что Россия и Казахстан должны работать над ускорением создания новых производственных цепочек в сфере энергетики и промышленности. Хорошей основой для этого является взаимная дополняемость экономических, производственных и технологических потенциалов двух стран, заявил премьер.

Для взаимоотношений России и Казахстана 2023 год начался плодотворно, особенно в сфере энергетики. Россия разрешила Казахстану транзит нефти в Германию, затем "Газпром" и казахстанская сторона подписали "дорожную карту" по сотрудничеству в газовой отрасли.