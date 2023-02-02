В Кабардино-Балкарии должники выплатили в прошлом году почти 5 млрд рублей

2 фев. 21:47

В 2022 году с должников в КБР взыскали почти на 30% больше, чем годом ранее.

В 2022 году в Кабардино-Балкарии удалось взыскать с должников 4,9 млрд рублей. Об этом сообщили в Управлении Федеральной службы судебных приставов России по региону.

Это на 29,7% чем в 2021 году, когда приставы взыскали 3,7 млрд рублей.

В УФССП также отметили, что первое место по числу постановлений занимают штрафы Госавтоинспекции. Нарушители ПДД (правила дорожного движения) выплатили примерно 190 млн рублей, что на 20 млн больше показателя 2021 года. В частности, водители, управлявшие автомобилями в состоянии алкогольного опьянения, заплатили 11 млн рублей.

С должников по алиментам взыскали 322 млн рублей (в 2021 году - 242 млн рублей).

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", с 2023 года в России число сотрудников ФССП увеличится на 4,3 тыс.