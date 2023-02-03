Гонконг раздет авиабилеты, чтобы оживить туризм

3 фев. 3:00

Гонконг намерен раздать 500 тыс. авиабилетов, чтобы привлечь столь необходимых ему туристов в рамах глобальной рекламной кампании.

Глава администрации Гонконга Джон Ли объявил о раздаче билетов во время брифинга, посвященного запуску кампании Hello Hong Kong ("Здравствуй, Гонконг"). По его словам, подобная акция – самая щедрая в мире. Ли рассказал о нескольких предстоящих мероприятиях, в том числе чемпионате по регби-7 и городском марафоне на английском, мандаринском и кантонском.

Восстановить имидж

По данным Bloomberg, администрация города стремится восстановить экономику и глобальный имидж Гонконга, который пострадал в результате кровопролитных протестов 2019 года, жестких законов о безопасности от 2020 года и трех лет самоизоляции в ходе пандемии. В прошлом году ВВП упал на 3,5% - в третий раз за четыре года. Исполнительный директор Гонконгского аэропорта Фред Лэм сообщил, что билеты будут раздавать авиаперевозчик Cathay Pacific Airways Ltd., бюджетные авиалинии HK Express, а также Hong Kong Airlines International Holdings Ltd. Акция начнется в марте и продлится полгода. Лэм отметил, что билет можно будет получить разными способами, в частности, посредством участия в лотерее, а также в рамках акции ”два по цене одного”. По данным местного туристического управления, в прошлом году по мере отказа от пандемических ограничений в Гонконге побывало 605 тыс. гостей по сравнению с 91 тыс. в 2021 году. В 2019 году, до того, как началась пандемия, Гонконг посетило 56 млн человек.

Проблемы авиалиний

Раздача билетов может спровоцировать проблемы у авиалиний. В конце прошлого года пропускная способность Cathay Pacific составила всего 32% по сравнению с допандемическими показателями. До начала пандемии Гонконгский аэропорт был самым загруженным в Азии. В 2020 году администрация аэропорта приобрела билеты в рамках пакета помощи авиации на сумму в $ 255 млн. По словам Лэма, летом город раздаст 80 тыс. авиабилетов жителям Гонконга и еще 80 тыс. - жителям района Большого залива.

Постковидный синдром

Предпринимаются шаги по привлечению туристов из других регионов страны. Требования о предъявлении результатов теста на Covid и система квот для гостей из Китая будет отменена, а три дополнительных пункта пропуска начнут действовать с понедельника, сообщает South China Morning Post. В прошлом месяце граница была открыта впервые за три года. По оценкам компании Natixis SA, экономика Гонконга потеряла $27 млрд потенциальной прибыли из-за последствий пандемии и жестких мер по сдерживанию коронавирусной инфекции. Единственное ограничение, все еще действующие в Гонконге, обязательное ношение маски в общественных местах. Не уточняя дату, Ли пообещал на этой неделе отменить требование, когда зимний всплеск заболеваемости завершится.

Как ранее сообщал "Вестник Кавказа", не все страны сняли введенные из-за пандемии коронавируса ограничения, требования носить маски и предъявлять справки сохраняются на некоторых популярных у россиян направлениях. Маски в закрытых помещениях обязательно носить в Южной Корее, Сингапуре, Вьетнаме, Индонезии, Малайзии и Китае, включая Гонконг.