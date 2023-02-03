РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Гонконг раздет авиабилеты, чтобы оживить туризм

Гонконг раздет авиабилеты, чтобы оживить туризм
Гонконг намерен раздать 500 тыс. авиабилетов, чтобы привлечь столь необходимых ему туристов в рамах глобальной рекламной кампании.

Глава администрации Гонконга Джон Ли объявил о раздаче билетов во время брифинга, посвященного запуску кампании Hello Hong Kong ("Здравствуй, Гонконг"). По его словам, подобная акция – самая щедрая в мире. Ли рассказал о нескольких предстоящих мероприятиях, в том числе чемпионате по регби-7 и городском марафоне на английском, мандаринском и кантонском.

Восстановить имидж

По данным Bloomberg, администрация города стремится восстановить экономику и глобальный имидж Гонконга, который пострадал в результате кровопролитных протестов 2019 года, жестких законов о безопасности от 2020 года и трех лет самоизоляции в ходе пандемии. В прошлом году ВВП упал на 3,5% - в третий раз за четыре года.  Исполнительный директор Гонконгского аэропорта Фред Лэм сообщил, что билеты будут раздавать авиаперевозчик Cathay Pacific Airways Ltd., бюджетные авиалинии HK Express, а также Hong Kong Airlines International Holdings Ltd. Акция начнется в марте и продлится полгода. Лэм отметил, что билет можно будет получить разными способами, в частности, посредством участия в лотерее, а также в рамках акции ”два по цене одного”.  По данным местного туристического управления, в прошлом году по мере отказа от пандемических ограничений в Гонконге побывало 605 тыс. гостей по сравнению с 91 тыс. в 2021 году. В 2019 году, до того, как началась пандемия, Гонконг посетило 56 млн человек.

Проблемы авиалиний

Раздача билетов может спровоцировать проблемы у авиалиний. В конце прошлого года пропускная способность Cathay Pacific составила всего 32% по сравнению с допандемическими показателями. До начала пандемии Гонконгский аэропорт был самым загруженным в Азии. В 2020 году администрация аэропорта приобрела билеты в рамках пакета помощи авиации на сумму в $ 255 млн.  По словам Лэма, летом город раздаст 80 тыс. авиабилетов жителям Гонконга и еще 80 тыс. - жителям района Большого залива.

Постковидный синдром

Предпринимаются шаги по привлечению туристов из других регионов страны. Требования о предъявлении результатов теста на Covid и система квот для гостей из Китая будет отменена, а три дополнительных пункта пропуска начнут действовать с понедельника, сообщает South China Morning Post. В прошлом месяце граница была открыта впервые за три года.  По оценкам компании Natixis SA, экономика Гонконга потеряла $27 млрд потенциальной прибыли из-за последствий пандемии и жестких мер по сдерживанию коронавирусной инфекции.  Единственное ограничение, все еще действующие в Гонконге, обязательное ношение маски в общественных местах. Не уточняя дату, Ли пообещал на этой неделе отменить требование, когда зимний всплеск заболеваемости завершится. 

Как ранее сообщал "Вестник Кавказа", не все страны сняли введенные из-за пандемии коронавируса ограничения, требования носить маски и предъявлять справки сохраняются на некоторых популярных у россиян направлениях. Маски в закрытых помещениях обязательно носить в Южной Корее, Сингапуре, Вьетнаме, Индонезии, Малайзии и Китае, включая Гонконг.

545 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version